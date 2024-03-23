بعد الفوز.. بيتكوفيتش يوجه رسالة مؤثرة للأنصار الجزائريين

وجه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش رسالة مؤثرة للجمهور الجزائر بشأن مساندة المنتخب الوطني في المسابقات الدولية والإفريقية مستقبلا.

وقال بيتكوفيتش عقب الندوة الصحفية “”بدأت فقط منذ أسبوع فقط، وهناك أمور سنقوم بتصحيحها مستقبلا، لا توجد عدد من الأندية في العالم لا تملك مراكز مثل سيدي موسى”.

كما أضاف بيتكوفيتش “نملك مجموعة ولاعبين جيدين، كما أني نملك الخبرة الكافية لتحقيق إنجازات كبيرة، يجب تفادي الحديث عن الأمور السلبية كثيرا”.

وأردف “أطلب من الأنصار مساندة المنتخب الوطني مثلما فعلوا اليوم، أعرف العقلية الجزائرية والجمهور الجزائري الشغوف بكرة القدم”.

وعن إصابة بن سبعيني، ختم مدرب الكتيبة الوطنية “إصابة بن سبعيني، مؤثرة بالنسبة لنا، و عندما نعود إلى المركز سيحدد الأطباء مدى خطورتها”.