بعد الفيديو الصادم.. شرطة السعودية تعتقل معذب الطفلة

ألقت السلطات الأمنية السعودية، مساء أمس السبت، القبض على الوالد الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعذب طفلته الرضيعة.

وأثار مقطع الفيديو، صدمة كبيرة لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والذين استنكروا الطريقة البشعة التي عذب بها الأب طفلته البالغة من العمر 3 أعوام.

ونقلت صحيفة “سبق”، عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إن إجراءات التحري أسفرت عن تحديد هوية “الأب” الذي ظهر في مقطع الفيديو.

وأضافة ذات المتحدث، بإنه تم القبض على الوالد الذي ظهر بمقطع الفيديو، وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، بالعاصمة الرياض.

وأكد المتحدث الإعلامي، أنه تم التكفل بأطفال الموقوف، وهم أربعة أبناء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد ذات المتحدث، أن شرطة الرياض، تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم.

وانتشر في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو على منصات مواقع التواصل، يظهر شخصا يعذب طفلة ويجبرها على الوقوف.

ولاقى مقطع الفيديو، استنكارا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والشخصيات المعروفة، وتناقلته مختلف الصفحات الاعلامية.

وخرج “الأب”، بمقطع فيدو يوضح فيه أن الفيدو المنتشر قديمّ، وأن زوجته الذي تركته منذ أسبوعين مع أطفاله، هي من نشرت الفيديو لتنتقم منه، واعتبر المتحدث، أنه كان يلقن طفلته تعلم المشي-حسبه-.