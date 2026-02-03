بعد القضاء على 3 مهربين مغاربة.. حجز 280 كلغ مخدرات في بشار

تمكن تشكيل أمني تابع للقطاع العسكري بشار بالناحية العسكرية الثالثة، من حجز كمية أخرى من المخدرات تقدر بـ 280 كلغ. من الكيف المعالج.

وتأتي العملية مواصلةَ لما تم الإعلان عنه يوم 27 جانفي 2026 بمنطقة غنامة بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة. أين تم القضاء على ثلاثة مهربين مسلحين من جنسية مغربية وتوقيف مهرب آخر من نفس الجنسية. مع حجز سلاح ناري، منظار وكمية من المخدرات تقدر بـ: 521 كلغ من مادة الكيف المعالج.

لترتفع الكمية الإجمالية المحجوزة من الكيف المعالج إلى أكثر من 8 قناطير. هذه الكمية الكبيرة المحجوزة من المخدرات في ظرف وجيز وفي نفس المنطقة الحدودية. توضح تماما حجم التهديد الذي بات يستهدف وطننا وشبابه.

كما تؤكد هذه العملية النوعية على مدى يقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته. واستعداده لتصدي لكل التهديدات مهما كان نوعها.

