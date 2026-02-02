بعد القضاء على 4 إرهابيين بعين الدفلى.. استرجاع قنبلتين وذخيرة

أكدت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، أنه على اثر العملية النوعية التي قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم أمس بنمطقة جبل عمرونة بالقطاع العسكري عين الدفلي الناحية العسكرية الأولى والتي أفضت إلى القضاء على 4 إرهابيين واسترجاع 4 مسدات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبعد عملية تمشيط وبحث تم استرجاع قنبلتين يدوين و11 مخزن ذخيرة و4 نظارات ميدان 6 هواتف نقالة 11 شريحة هاتفية 16 شريحة ذاكرة.

كما أكدت الوزارة أن هذه العملية تؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا هؤلاء المجرمين. حتى القضاء عليهم نهائيا.

القضاء على 4 إرهابيين في عين الدفلى

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور