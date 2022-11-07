بعد القمة العربية.. يمكن للجزائر أن تحتضن كبرى التجمعات الدولية

أكد المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية، عبد الحميد عبداوي، أن بنجاح القمة العربية، يمكن للجزائر احتضان كبرى التجمعات.

كما أوضح، السفير عبداوي في حوار خص به النهار، “نجحت الجزائر في احتضان قمة بهذا الحجم”. تابعا “لهذا بمقدورها أن تحتضن العديد من التجمعات الكبرى لرؤساء الدول مهما كان الموضوع”.

وبخصوص، نية القادة العرب في توحيد الصف اتجاه السياسة الخارجية، أشار المتحدث، إلى أن “هناك عدة أوجه تلاقي للسياسة الخارجية للدول العربية”. كما “قلت في عدم الانحياز ولعب دور في المنظومة الدولية”. حيث “يكون للدول العربية صوت وأوجه عديدة لتلاقي خاصة بالنسبة للمبادئ العامة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”. و”نبذ العنف في الحلول التي من يجب أن تكون سلمية للمشاكل العديدة”. التي “تعاني منها الدول العربية”. مردفا “كل هذا يجمع الدول العربية و لا يفرق وما يجمع الدول العربية هي القضية الفلسطينية”.

وهنأ مسؤولون سامون و وزراء خارجية عرب، الجزائر قيادة وشعبا على نجاح القمة العربية الـ31 التي عكست الجهود الكبيرة المبذولة من أجل لم الشمل العربي وتوحيد الصفوف.

وفي تصريحات “لوأج” عقب اختتام أشغال القمة العربية وتوجت بـ”إعلان الجزائر”. ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي النجاح الكبير للقمة. مشيرا إلى أن كل الملفات المطروحة سادتها نقاشات إيجابية جدا. و عبّر المنفي عن تأييده لكل ما خلص إليه بخصوص الملف الليبي. خاصة ما تعلق بإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن. مشددا على أن هذه الحصيلة إيجابية جدا ومكسب كبير للشعب الليبي والعربي.