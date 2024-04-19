بعد الكشف عن مرضها.. الأمير ويليام يتعهد بالاعتناء بكيت ميدلتون

في أول ظهور رسمي له منذ تشخيص إصابة زوجته أميرة ويلز؛ كيت ميدلتون بالسرطان. تعهد الأمير وليام الاعتناء بزوجته، بحسب ما ورد في صحيفة “ذا تليغراف”.

وقد زار الأمير ويليام مركز إعادة توزيع فائض الغذاء ونادي الشباب الذي يخدمه “Surplus to Supper”.

وساعد الأمير ويليام في مطبخ المؤسسة الخيرية، حيث ساعد في إعداد الوجبات. ثم توزيعه بمركز المؤسسة الخيرية، وتحميل التسليمات في شاحناتهم.

وخلال تواجده في المركز، تلقى الأمير ويليام التمنيات الطيبة بالشفاء لكيت ميدلتون. والملك تشارلز في رحلة علاجهما من السرطان، إضافة إلى بعض الرسائل المكتوبة إلى زوجته.

وكان الأمير ويليام قد غاب بشكل لافت عن وسائل التواصل الاجتماعي. منذ أن أعلنت زوجته كيت ميدلتون في فيديو خاص عن إصابتها بمرض السرطان.