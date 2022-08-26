قناة النهار بعد الملفات السياسية، الأمنية والذاكرة.. ما محل الاقتصاد في زيارة ماكرون؟ بقلم النهار أونلاين نشر في 26 أوت 2022 - 21:56 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/ta2xY اقرأ أيضا مهياوي يدعو للعودة للقاح كورونا..اللقاح سبب تراجع الإصابات قناة النهار 08 أوت برلمانيون وخبراء..قانون المالية التكميلي وازن الإقتصاد الوطني قناة النهار 06 أوت لطفي.. قصة كفيف يتقن 4 لغات يحلم بالدراسة في الخارج قناة النهار 24 أوت لقاء خاص مع الممثلة الصاعدة "رميساء غزالي" في برنامج 360 قناة النهار 26 أوت 21 ضحية في حادث اصطدام حافلة مسافرين وشاحنة محروقات بإليزي أخبار الجزائر 21 أوت هكذا هي إجراءات سفر القصر للخارج.. شروط تفرضها شرطة الحدود قناة النهار 14 أوت تحريات: النهار ترافق الدرك الوطني في تحقيقات حـ.ـرائق الشرق التي أفجعت قلوب الجزائريين قناة النهار 23 أوت مشاهد لمخلفات الحريق الذي نشب بمقبرة في الطارف قناة النهار 17 أوت البروفيسور مهياوي : الوبـاء مازال ماراحش..والحديث عن الموجة الخامسة لايزال مبكرا قناة النهار 08 أوت ماهي المهام المنزلية التي أستطيع أن أوكلها لإبني وتتماشى مع مهاراته وعمره؟ قناة النهار 09 أوت