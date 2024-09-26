بعد المولودية.. شباب بلوزداد ثاني فريق يُطلق نشيده الرسمي

أطلق أمس الأربعاء، فريق شباب بلوزداد، نشيده الرسمي، ليكون بذلك، ثاني فريق يقدم على هذه الخطوة، بعد الجار مولودية الجزائر، سنة 2018.

وأقامت إدارة الشباب، حفلا صغيرا بـ “حديقة التجارب” بالحامة. تحسبا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، أين قامت بتقديم النشيد الرسمي، إلى جانب استعراض التشكيلات الرسمية لمختلف الفئات العمرية.

كما تم على هامش الحفل، تعيين الحارس السابق محمد عبروق. رفقة اللاعب الحالي إسلام سليماني، سفراء للنادي.

واستعرض نشيد الشباب الرسمي، تاريخ النادي العريق، وبداياته تأسيسه، وجاء فيه: “من الوداد لبلوزداد، تاريخ وأمجاد، شباب أجداد، أشبال وأسياد، حرروا لبلاد، حبو لبلاد.. “.