بعد المونديال.. عريضة أرجنتينية تُطالب فرنسا بالتوقف عن البكاء

ردت الجماهير الأرجنتينية على نظيرتها الفرنسية التي وقعت عريضة في الأيام الماضية من أجل المُطالبة بإعادة نهائي مونديال قطر 2022.

حيث وقع أكثر من 500 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت أطلقت في الأرجنتين، تطالب فرنسا “بالتوقف عن البكاء”.

كما قال، فالنتين غوميز، المبادر إلى إطلاق العريضة التي جمعت 570 ألفا و768 توقيعا على موقع “تشاينغ دوت أورغ”.

“منذ أن فزنا، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والشكوى ولا يقبلون أن الأرجنتين هي بطلة العالم”.

ويُذكر أن الفرنسيين برروا طلبهم باعادة المواجهة النهائية بسبب الأخطاء التحكيمية للحكم، سيمون مارسينياك.