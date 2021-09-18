بعد المُصالحة.. غوارديولا ينقلب على محرز من جديد!

لم يفرح الدولي الجزائري، رياض محرز، طويلا بعبارات المدح والشكر التي تحصل عليها في الساعات الماضية من طرف مدربه بيب غوارديولا، وذلك بعدما قرر هذا الأخير إحالته على مقاعد البدلاء، بمناسبة مُواجهة ساوثهامتون اليوم السبت.

وقرر الرجل الأول في الطاقم الفني لمانشستر سيتي، عدم الإعتماد على الجناح الطائر، رغم أن هذا الأخير، كان نجم المُباراة الماضية في رابطة الأبطال الأوروبية، أمام لايبزيغ الألماني.

وتوضح خرجة “الفيلسوف”، بأنه لا يزال غاضبا من قائد الخضر، بعد “حادثة الصراخ” التي صنعت الحدث بعد سهرة “التشامبينزليغ”، رغم خرجته الإعلامية التي أكد خلالها بأن الأمور على أحسن ما يُرام مع بطل إفريقيا.