بعد النجاح الباهر لمسلسل “لؤلؤ”.. مي عمر تقدم رسالة لجمهورها

حقق المسلسل المصري “لؤلؤ” نجاحا باهرا، في الوطن العربي، حيث تصدر الترند ومحركات البحث منذ أول حلقة.

ووجهت بطلة المسلسل، الفنانة مي عمر، رسالة لجمهورها، بعد عرض آخر حلقة من المسلسل أمس الخميس.

وقالت مي “البارحة كانت أخر حلقات مسلسل لؤلؤ الحمد لله على توفيق ربنا وكرمه الكبير”.

وأضاف “عندي احاسيس كتيرة مختلفة إحساس بالسعادة، بردود الأفعال، ونجاح المسلسل وتوفيق الله الذي فاق كل التوقعات”.

وتابعت “أحس بالحزن علي انتهاء المسلسل الذي كنت متعلقة بكل تفصيل فيهـ، واحساس بالمسؤولية في تقديم الافضل”.

وشكرت مي عمر، كل من الشركة المنتجة والمشرف العام على الإنتاج، لدعمهم المستمر وعلى الإنتاج الضخم للمسلسل.

كما شكرت كل الممثلين الذين شاركوا في المسلسل، وكذا الطاقم المشرف عليه.