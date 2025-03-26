بعد “الهاتريك” التاريخي.. فولسبورغ يشيد بتألق عمورة

لم يمر الأداء الاستثنائي لنجم المنتخب الوطني، محمد أمين عمورة، مرور الكرام على ناديه الألماني فولسبورغ. بعد تسجيله لهاتريك تاريخي في مواجهة أمس، ضد موزمبيق ضمن الجولة السادسة، من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الألماني تغريدة عبر منصة “إكس”. أشاد فيها بلاعبه قائلاً: “لمن فاتته الأخبار: محمد عمورة سجل هاتريك بالأمس لصالح الجزائر!”

وعلى صعيد آخر، يعيش عمورة موسماً استثنائياً مع نادي فولسبورغ. حيث نجح حتى الآن في تسجيل 10 أهداف وصناعة 8 تمريرات حاسمة، مما جعله قطعة أساسية في الفريق وسط إشادة واسعة في الدوري الألماني.