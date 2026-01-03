بعد الهجمات الأمريكية على فنزويلا.. اعتقال الرئيس مادورو وزوجته

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربة عسكرية على فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، اللذان تم نقلهما جوا خارج البلاد.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح ضربة واسعة النطاق. ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوا خارج البلاد”.

