بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا..ارتفاع أسعار النفط الى 104 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، الى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي هذا السياق، تخطى سعر برميل النفط عتبة المئة دولار، للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن شن “عملية عسكرية” في أوكرانيا.

وسجل سعر برميل برنت 104 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.

وكان الرئيس الروسي بوتين، قد أعلن عن بدء عملية عسكرية للجيش الروسي في أوكرانيا. كما أشار بوتين ان بلاده لا تنوي احتلال اوكرانيا بل تسعى لنزع سلاحها.

واهتزت اوكرانيا، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في عدة مدن رئيسية بأوكرانيا. كما تم تداول انباء حول استهداف الجيش الروسي للمنشآت القيادية العسكرية الإمكانية.

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فور، إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية على منشآت أوكرانية، خرج رؤساء وساسة العالم للتعبير عن رأيهم. حيث قال من جهته، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن شعب اوكرانيا تعرض لهجوم غير مبرر من قبل القوات الروسية.

كما أضاف بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها وكذا شركاؤها سيردون بطريقة موحدة على الهجوم الروسي في أوكرانيا. ومن جانبه، أدان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بشدة الهجوم. واصفا إياه بالمتهور. في حين، طالب مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، روسيا بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا على “الفور” وسحب قواتها.

سعر النفط يتخطى عتبة 100 دولار

مباشرة بعد إعلان الرئيس الروسي بدأ الهجوم العسكري الروسي، على أوكرانيا، تخطى سعر برميل النفط عتبة 100 دولار. كما صعد برميل “برنت” فوق مستوى 101 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.

وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخيف “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.48% إلى 96.23 دولار للبرميل. في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.53% إلى 101.23 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

كما يأتي الارتفاع في ظل تأثر إمدادات النفط، ولاسيما من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم. في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية.