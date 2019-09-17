بعد الهجوم..السعودية تفكر في تأجيل اكتتاب أرامكو

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السعودية تفكر في تأجيل طرح اكتتاب شركة أرامكو لوقت لاحق.

نقلت الصحيفة الأمريكية، اليوم عن مصادر لها، أن المسؤولون السعوديون يفكرون في تأجيل طرح شركة أرامكو عقب الهجوم على منشأتي النفط التابعة لها.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن الشركة ستطرح الإكتتاب قريبا في البورصة المحلية.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المسؤولون السعوديون بصدد رصد حجم الأضرار قبل تغيير خطة الإكتتاب العام للشركة.

وتستهدف شركة أرامكو طرح 5 في المائة من أسهمها للإكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.

وقدرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن تزيد عائدات طرح حصة 5 في المائة من أسهم أرامكو بنحو 100 مليار دولار.

هذا ولم تنجح المملكة في طرح أرامكو للإكتتاب العام الذي كان مقررا سنة 2018 قبل إعلان تأجيل الطرح حتى 2019.