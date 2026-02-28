بعد الهجوم الصهيوني.. وكالة مهر الإيرانية تؤكد أن الرئيس مسعود بزشكيان بخير

أفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن الرئيس مسعود بزشكيان بخير، وهذا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الكيان الصهيوني على ايران واستهدف مقرات حكومية ومباني وزارات.

وكانت وسائل إعلام صهيونية زعمت بوقت سابق استهداف الرئيس الإيراني في هذا الهجوم الصاروخي. الذي وصفته اسرائيل بـ “الوقائي”.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران. مؤكدا أنه سيدمر صواريخ إيران كما سيتم القضاء على برنامجها الصاروخي. وإبادة أسطولها البحري والتأكد من عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

من جهته، أعلن أيضا وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تل أبيب شنت هجوما وقائيا ضد إيران. فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤول أمني أنه واشنطن شاركت في الضربات.

كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري إسرائيلي، قوله إن جزءا من الغارات الأولى على إيران استهدف شخصيات كبيرة ويجري التحقق منها.

