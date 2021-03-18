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بعد الهزة الأرضية.. غولام يتضامن مع الشعب الجزائري

الرياضة
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بعد الهزة الأرضية.. غولام يتضامن مع الشعب الجزائري
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام لاعب نادي نابولي الإيطالي، تضامنه مع الشعب الجزائري، عقب الهزة الأرضية التي ضربت الوطن.

ونشر غولام، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أبدى فيها تضامنه مع العائلات المتضررة من هذه الهزة الأرضية.

وأبدى الدولي الجزائري اطلاعه على الوضع في بلده الجزائر، من خلال ذكره لأغلب ولايات الوطن التي مسها الزلزال.

وأرفق فوزي غولام، هذه التغريدة، بصورة لأبرز الولايات والمناطق الوطنية التي شعرت بالهزة الأرضية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=973397

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