بعد الهزيمة أمام أولمبي الشلف.. الهادي ولد علي يوجه رسالة مؤثرة لأنصار “الجياسكا”

وجه رئيس مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل، رسالة مؤثرة لأنصار فريقه، بعد الخسارة خارج الديار أمام أولمبي الشلف.

في إطار مواجهة الجولة الـ15 من الرابطة المحترفة. والتي عرفت سقوط “الكناري” بهدف دون رد في آخر دقائق المواجهة. وسط حضور جماهيري غفير من أنصار الشبيبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لشبيبة القبائل، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، رسالة إعتذار للأنصار، مقدمة من طرف رئيس مجلس الإدارة، الهادي ولدي علي.

وجاءت الرسالة على النحو التالي:”نحن ننحني أمام شجاعتكم، حضوركم الكبير والمعتاد، تضحياتكم التي لا مثيل لها”.

وأضاف الهادي ولد علي في رسالته:” نشارك معكم بعمق خيبة الأمل تجاه نتيجة اليوم، توقعاتكم ومطالبكم مشروعة تمامًا. ونحن ندرك ذلك تمامًا، تحيا فريق شبيبة القبائل، ويحيا أنصاره”.