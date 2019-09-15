بعد الولادة.. أكبر أم بالعالم تلحق بزوجها في العناية المركزة

وضعت المسنة الهندية “إراماتي مانغاياما”، والتي تبلغ من العمر 74 عاما، توأمين، قبل أسبوع، لتصبح أكبر أم في العالم.

لكن فرحة المسنة لم تكتمل، حيث وبعد ساعات من ولادتها، دخل زوجها “78 عاما”، إلى العناية المركزة، بعد إصابته بنوبة قلبية.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، فإن الزوجة والأم المسنة، لحقت بزوجها إلى العناية المركزة، في نفس المستشفى.

وأضاف ذات المصدر، إن الأم المسنة، نقلت إلى وحدة العناية المركزة، للخروج من التوتر الذي تعرضت له.

وكانت الأم المسنة، قد أنجبت توأمين من الإناث بعملية قيصرية، بعد إنتظار دام 6 عقود من الزمن.

وقال مدير المستشفى الذي ولدت فيه المسنة، إن العملية القيصرية تمت بسلاسة، وتتمتع كل من الأم والرضيعتين بصحة جيدة.