بعد الولادة.. نجمة “آراب آيدول” تُفاجئ جمهورها بالتوأم

أعلنت الفنانة المصرية ونجمة برنامج “آراب أيدول”، كارمن سليمان، وزوجها المنتج والملحن المصري مصطفى جاد، عن جنس مولودها الثاني الذي أنجبته منذ يومين.

وفاجأت الفنانة المصرية، جمهورها، بالإعلان عن إنجابها طفلتين توأم، والتي أطلقت عليهما إسمي تاليا وتمارا.

ونشرت الفنانة رفقة زوجها، مقطع فيديو عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرا خلاله وهما يحملان بناتهما التوأم. معلقين على الفيديو بالقول: “الحمد لله! قولوا ما شاء الله تاليا وتمارا”.

هذا وأنجبت كارمن سليمان، مولودها الثاني، يوم السبت 15 فيفري 2025، ولم تقم بالإعلان عن إسم المولود. حيث إكتفت بنشر صورة من المستشفى، مرحبة به.

وعلقت على الصورة بالقول: “عيلتنا كبرت، الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته”.

ولم يكن خبر ولادة كارمن سليمان عادياً، لكنه تحوّل إلى مفاجأة كبيرة للجمهور. بعدما كشفت اليوم أنها وضعت توأمًا، وليس طفلة واحدة كما كان يُعتقد.

وانهالت التعليقات على الثنائي من محبيهم وأصدقائهم من الوسط الفني.

وعلى الصعيد الفني، تستمر كارمن في حصد نجاح أغنيتها الأخيرة “أسيبلك روحي”، التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها.

وفي الوقت الذي تعيش فيه فرحة الأمومة، تواصل كارمن إطلالاتها عبر برنامج “نجوم الغد”، الذي يقترب من عرضه النهائي.

https://www.instagram.com/reel/DGK9zwtIMn1