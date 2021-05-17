بعد انتشار أخبار تراجعه عن اللعب للخضر.. “توبة” غير معني باليورو مع بلجيكا رسميا

ترددت في الأشهر القليلة الماضية أخبار مفادها تراجع “أحمد توبة” عن اللعب للمُنتخب الوطني الجزائري وتفضيله تمثيل المُنتخب البلجيكي.

لكن قائمة المُدرب الإسباني لمُنتخب بلجيكا “روبرتو مارتينيز” المعنية بالمُشاركة في مُنافسة كأس أوروبا للأمم 2021 التي نُشرت اليوم خلت من إسم أحمد توبة.

القائمة التي ضمت 26 لاعبا وضحت الرؤية وقطعت الشك باليقين بخصوص تراجع المُدافع الجديد للخضر عن تمثيل أبطال إفريقيا.

وكان توبة قاد شارك في تربص الخضر خلال شهر مارس لكن دون أن يُشارك ضد زامبيا وبوتسوانا ما جعل الصحافة البلجيكية تؤكد تراجعه عن تمثيل الخضر وتفضيله بلجيكا.