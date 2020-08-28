بعد انتشار إشاعة وفاته “ميستر بين” ينشر آخر صورة له

نشر الممثل الفكاهي البريطاني روان أتكينسون المعروف فنيا في كل العالم باسم “ميستر بين” أخر صورة له بشعر ابيض يمتطي دراجته الهوائية و هو يجوب احد شواطئ انجلترا و هذا بعد انتشار مرة أخرى إشاعة وفاته.

في كل مرة يعاني الممثل الفكاهي من انتشار خبر وفاته و في كل مرة يكذبه بطريقته الخاصة و هذه المرة اختار نشر صورة له على حسابه الخاص بالانستغرام و هو يتجول بدراجته الهوائية مستمتعا بجو الصيف.

للعلم،مستر بين ‏ هوَ مسلسلٌ بريطانيّ كوميدي من تأليف روان أتكينسون وريتشارد كورتيس، ومن بطولَة أتكينسون في الدور الرئيسي.

روان سيباستيان أتكينسون ‏ هو ممثل ومؤلف ومنتج وكاتب سيناريو إنجليزي ولد عام 1955، اشتهر بأعمال أهمها مستر بين، وبلاك أدر.

وظهر أتكينسون على الساحة الكوميدية في “سكتش كوميدي شو” و”ليس في أخبار الساعة التاسعة” في الفترة 1979 – 1982، ومشاركته أيضاً “في كرات الشرطي السّري” عام 1979.