بعد انتشار “البق”.. تحذيرات من الملابس المستعملة

يعد شراء الملابس المستعملة عادة اكتسبها الأوروبيون ذوي الدخل المحدود. ولكن مع انتشار”البق” حذرت وسائل الإعلام الفرنسية من خطورة شرائها.

ودعا موقع capital إلى توخي الحذر عند شراء الملابس المستعملة لاحتمال وجود البق فيها. خاصة في ظل انتشاره الرهيب وتخلص العديد من الفرنسيين من ملابسهم المستعملة.

وقال ذات الموقع “عند التسوق في متجر الملايس المستعملة أو على موقع إعادة البيع عبر الإنترنت مثل Vinted. تذكر دائمًا أن تغسل الملابس.

في هذه الحالة، لا يستطيع بق الفراش تحمل الحرارة الشديدة أو درجات الحرارة المنخفضة جدًا.

لذلك يمكنك الذهاب مباشرة إلى غرفة الغسيل وتشغيل الغسالة بدرجة حرارة 60 درجة كحد أدنى. واستخدام المجفف مرة أو مرتين. بالنسبة للأقمشة الهشة، مثل الحرير أو الصوف.

كما يمكنك وضع الملابس في كيس محكم الغلق في الفريزر. لن يبقى بق الفراش هناك لأكثر من 72 ساعة.

ويعيش البق في البيئات المريحة المغمورة في الظلام وفي درجة حرارة الغرفة. وكذا في المراتب والسجاد والشقوق في الأرضيات الخشبية والأرائك وخزائن الملابس.

وأضافت “لتجنب بق الفراش، يجب ألا تترك أي شيء ملقى حولك. يجب فحص الملابس المستعملة بعناية، حتى بعد غسلها. قبل وضعها على الفور في خزاناتك.

إذا قمت بالطلب عبر الإنترنت، أفضل ما يمكنك فعله هو أن تقوم بمشترياتك من محترفين. حتى لو لم يكن هناك شيء يمكن أن يضمن غياب هذه الحشرة بنسبة 100٪.