بعد انتشار العدوى بين الموظفين.. قنصلية الجزائر في ليون تقلص نشاطها

أعلنت القنصلية العامة الجزائرية في ليون أمس الأربعاء، في بيان لها، تحوز النهار أونلاين، على نسخة منه. على تقليص نشاطها بسبب الوباء.

وبررت قنصلية الجزائر في بيان صحفي هذا القرار بزيادة حالات العدوى بين موظفيها بشكل ملموس.

وقللت القنصلية العامة الجزائرية في ليون المواعيد إلى النصف، حيث دخل الإجراء حيز التنفيذ يوم أمس الأربعاء.

أبلغت القنصلية العامة للجزائر في ليون أن المواطنين الحاصلين على التأكيد فقط أو الحالات ذات الطبيعة العاجلة. هم من يتمتعون بإمكانية الاستقبال.