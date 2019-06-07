بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل ..أمن عنابة يلقي القبض على سارقي محفظة فتاة

أخبار الجزائر
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بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل ..أمن عنابة يلقي القبض على سارقي محفظة فتاة
بقلم شهرزاد مزياني

تعرضت فتاة في عقدها الثاني، امس الخميس،  إلى اعتداء من طرف شابين كانا على متن دراجة نارية من نوع “فيسبا” ، متبوع بالسرقة ، عن طريق الخطف، على مستوى حي القمم أعالي مدينة عنابة.

وقد تعرضت الضحية الى جروح  واصابات مختلفة من جسمها وكسور احدى ضلعيها  ، حيث تم نقلها الى الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد ،

وذكرت مصادر “تلفزيون النهار”، بأن المصالح الشرطة “بي ار اي” ، وبعد انتشار مقطع فيديو صادم للحادثة الاعتداء والسرقة ،

فتحت تحقيق أمني معمق ، اسفر عن الوصول الى المجرمان وتوقيفها بحي بوحمرة التابع اداريا لبلدية البوني،

المعتديان يبلغان من العمر 23 و 24 سنة ، و يخضعان الان للتحقيق الامني ، بعد اخطار الجهات القضائية.


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