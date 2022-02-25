بعد انتشار شائعة وفاته.. زوجة صالح أوقروت تبعث بهذه الرسالة

طاردت شائعات الوفاة، نجم الكوميديا الجزائري، الفنان القدير، صالح أوقروت، والذي يواصل رحلته العلاجية في فرنسا.

كشفت الفنانة والممثلة نضال الجزائري، اليوم الجمعة، عن حقيقة وفاة الفنان الجزائري القدير صالح أوقروت.

وقالت الفنانة نضال الجزائري “الفنان صالح اوقروت يقول لكم جمعة مباركة. وزوجته تقول لكم انه بخير اتقوا الله في أنفسكم كفاكم كذبا”.

ونشرت نضال الجزائري لقطة شاشة للمحادثة التي دارت بينها وبين زوجة الفنان صالح أوقروت. والتي سألت من خلالها عن حال الفنان صالح أوقروت، حيث ردت زوجته “الحمد لله بخير. الإشاعات نفسها طويل الله يهدي ما خلق”.

وأضافت الفنانة نضال الجزائري “في هذا اليوم المبارك أعينوهما بالدعاء الصالح جزاكم الله خيرا”.

هذا وسبق وأن طمأنت المخرجة والمنتجة الجزائرية فاطمة بلحاج جمهور زوجها الممثل القدير صالح أوقروت عن صحته. مطالبة بالكف عن إطلاق هكذا شائعات.

وسبق وأن نقلت الفنانة الجزائرية نضال الجزائري، تحيات وسلام النجم صالح أوقروت لكل جمهوره ومحبيه.

وفي منشور لها على صفحتها بفايسبوك، كتبت نضال الجزائري: “فرحتي لا توصف في هذه اللحظات. وأنا أنهي مكالمتي مع الرائع الصالح الأخ الفنان صالح أوقروت. وأطمئن عليه وهو يكلمني ويعدني بالعودة قريبا بإذن الله ويبلغ سلامه لكل محبيه”.

كما أضافت الفنانة: “شكرا اختي الغالية فطيمة بلحاج على هذه المفاجئة. شكرا لأنك تهتمين وتسهرين على راحة وصحة حبيب الملايين”.

كما تابعت نضال الجزائري: “لكل من يسألني يوميا عن الفنان صالح اوقروت. وللأمانة يشهد الله أنني بلغته سلامكم وسؤالكم وهو يسلم عليكم كثيرا”.

ونفت الفنانة فاطمة بلحاج، زوجة صالح اوقروت، شائعة وفاته، عبر تصريحات إعلامية.

كما شارك “إبراهيم إربن”، إبن زوجة الفنان، متابعيه على صفحته بانستغرام، دعاء لصالح أوقروت، طالبا من المولى عز وجل أن يشفيه.

ويعالج صالح أوقروت بطريقة طبيعية جدا ويتعافى، حيث يتلقى جرعات الدواء الكيمائي بطريقة عادية جدا.

وتجدر الإشارة، إلى أن الممثل القدير أوقروت يتواجد بفرنسا للعلاج بعد إصابته بـ 3 أورام سرطانية. حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.