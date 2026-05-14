بعد انتشار فيديو عبر الفايسبوك .. سارق محل تجاري في قبضة الأمن بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الامن الحضري الحادي عشر الحميز لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء في ظرف وجيز. من توقيف مشتبه فيه في قضية السرقة من داخل محل تجاري.

كما جاءت العملية، بعد الشكوى التي أودعها صاحب المحل لذات المصلحة. أين باشرت تحرياتها الميدانية و التقنية مكنت من توقيف المشتبه فيه .

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء ،تم تحرير إجراء قضائي ضده قدم بموجبه أمام العدالة أين أصدر في حقه أمر الإيداع.

