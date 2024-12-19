بعد انتشار فيديو على “الفايسبوك”.. الإطاحة بعصابة زرعت الرعب في قسنطينة

تمكنت مصالح الأمن بولاية قسنطينة ممثلة في الأمن الحضري الرابع من الإطاحة بأفراد عصابة. على خلفية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي. يظهر قيام المعنيين بأفعال عنف بالوحدة الجوارية 19.

وقائع القضية تعود لاستغلال مقطع فيديو، تم تداوله عبر شبكات التواصل الإجتماعي يتضمن أعمال عنف لمجموعة من الأشخاص. باستعمال أسلحة بيضاء محظورة على مستوى الوحدة الجوارية 19 بالمدينة الجديدة علي منجلي. أين تسببوا ببث الرعب في أوساط السكان من خلال الإعتداءات على الغير وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

وقد باشرت مصلحة الأبحاث والتحريات التي كللت بتحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهم. أين تم توقيفهم تباعا وتحويلهم لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد الإنتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين تم تقديمهم القضية أمام النيابة المحلية. عن قضية تكوين عصابة أحياء مع الانخراط والمشاركة. أدت إلى تبادل أعمال عنف عمدية باستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة .

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