بعد انتشال جميع الضحايا.. فريق الإنقاذ الجزائري بسوريا يستعد للعودة إلى الجزائر

يستعد فريق الحماية المدنية الجزائري المتواجد بسوريا للعودة إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في عمليات الإنقاذ إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وفي تصريح لرئيس بعثة الأنقاض والإغاثة إلى سوريا، قال يوسف عبدات:” فريق الإنقاذ الجزائري يستعد للعودة إلى الجزائر بعد إغلاق منطقة بستان القصر و قبلها منطقة حي الصالحين و التأكد من انتشال و إخراج جميع الضحايا بالموقعين.”

وأضاف ذات المتحدث”:بالتنسيق مع السلطات المدنية تم الانتهاء من عمليات البحث، وفي هذه اللحظات يتم رفع قاعدة العمليات والتحضير للعودة إلى أرض الوطن .”