بعد انتقادها للكيان الصهيوني.. والد أنجلينا جولي يردّ بقوة

إنتقد الممثل الأمريكي الشهير جون فويت، تصريحات إبنته النجمة أنجلينا جولي بعد مهاجمتها للكيان الصهيوني، وحديثها عن الوضع الإنساني في غزة.

وكتبت الممثلة والمبعوثة السابقة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين هذا الأسبوع على “إنستغرام”: “هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد كانت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية”.

وأضافت: “40 بالمئة من القتلى أطفال أبرياء. عائلات بأكملها تُقتل. وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات. يتعرض ملايين المدنيين الفلسطينيين – الأطفال والنساء والأسر – للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم.كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع القانون الدولي”.

واختتمت بالقول: “برفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض ذلك على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم”.

ورد جون فويت، على إبنته في مقطع فيديو على حسابه في منصة “إكس” وقال: “أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن ابنتي، مثل العديد من الناس الآخرين، لا تفهم مجد الله.الأمر هنا يتعلق بتدمير تاريخ أرض الله، الأرض المقدسة، أرض اليهود”.

وأضاف: “على الجيش الإسرائيلي أن يحمي أرض إسرائيل وشعبها.

هذه حرب. لن تكون كما يعتقد اليسار، ولن تكون ثقافية. لقد هوجم الكيان، واستهدفوا أطفال أبرياء وأمهات وآباء وأجداد”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4008 أطفال بغارات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر.