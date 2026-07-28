بعد انتقاله للأهلي الليبي.. اتحاد العاصمة يودّع دهيري بعد ثلاث سنوات من العطاء والتتويجات

تقدّمت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، بعبارات الشكر والتقدير للمدافع، حسين دهيري، عقب انتهاء مشواره مع الفريق وانتقاله إلى نادي أهلي طرابلس الليبي خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وخلال ثلاثة مواسم قضاها بألوان “سوسطارة”، ترك دهيري بصمته داخل الفريق وساهم في العديد من النجاحات التي حققها النادي على الصعيدين المحلي والقاري. متوجاً مسيرته بثلاثة ألقاب بارزة تتمثل في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس الجزائر.

وأشادت إدارة النادي بما أظهره اللاعب من احترافية والتزام وتفانٍ طوال فترة حمله لقميص اتحاد العاصمة. مؤكدة أن اسمه سيبقى جزءاً من المرحلة المميزة التي عاشها الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام رسالتها، تمنت إدارة اتحاد العاصمة للاعب حسين دهيري كل التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة مع نادي أهلي طرابلس، وأن يواصل التألق وتحقيق مزيد من الإنجازات في مشواره الكروي.