بعد انتكاسات عديدة ها أنا على عتبة خطوة جديدة

فكيف أنجح وأتألق فيها..؟

سيدتي الفاضلة قراء الموقع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أتمنى أن تؤخذ رسالتي على محمل الجد. وأن أجد الرد الذي يجعلني أتألق فيما أنا مقبلة عليه، لذا أرجو ألا تعتبروا رسالتي غرورا أو حبا في الظهور. لكنني مرت بتجارب مع أشخاص حاولوا طمس شخصيتي، وكسر نجاحي، وبسبب قلة خبرتي. كنت أنسحب دوما منها مهزومة، وهي مشاكل عديدة لا يمكن ذكرها ولا حصرها، الآن أنا مقبله على مرحلة جديدة. وعقبة مهمة عليّ أن أجتازها بتميز ونجاح، وأريد أن أكون متميزة بها لبقية حياتي، فبماذا تنصحينني سيدتي.

سارة من الغرب

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك بيننا وتأكدي انه خدمتكم ونيل ثقتكم هي كل مبتغانا، يبدو أنك جد متحمسة، والفرح والسرور بدايان جدا من خلال كلمات، وبالرغم من أنك لم تتفضلي بذكر نوع المرحلة التي أنت مقبله عليها، هل هي مهنية، أم دراسية، أم اجتماعية عائلية..؟ دعيني أهنئك قبل كل شيء، وأتمنى من المولى أن يسدد خطاك ويبارك لك فيما أنت مقبلة عليه، وأيا كانت هذه الخطوة، اعلمي عزيزتي أن التميز يكون بالحفاظ على بعض المبادئ الشريفة خاصة بالنسبة للفتاة، إن أو ما أنصحك به هو أن تتركي التجارب السابقة التي لم توفقي فيها تؤر عليه وتجعلك تتهورين فقط لخطف الأضواء، لأنه بتلك الطريقة سرعان ما يأفل نجمك، ويزول بريقك.

حبيبتي الفتاة المتميزة هي فتاة ذات شخصية منفردة بدينها أولا، وبحيائها ثانية، وأخلاقها دائما وأبدا، ضفي إلى ذلك تحصيلها العلمي، لهذا أنصحك بما يلي:

الطموح: تتميز الفتاة امتميزة بامتلاكها طموحاً كبيراً، فهي شخصية مستقلة ومنظمة ومتعطشة دوماً إلى النجاح.

الإيجابية: عندما تتحلى الفتاة بالإيجابية أمام الآخرين تصبح من أكثر الشخصيات تميزاً وتفرداً.

احترام العادات والتقاليد: إنّ احترام العادات والتقاليد والأعراف للمحيط الذي تكون فيه، يعطيها تميزا وستحظى بالاحترام لا محال.

فلا تنسي ما ذكرنا سابقا، ويبقى أن تراعي نقاط قد تختلف من بيئة إلى أخرى، فقط كوني ذكية، وأحسني استغلال كل الفرص المواتية استغلالا إيجابيا، يضمن تألق ويحافظ على حياءك واحترامك.

موفقة عزيزتي