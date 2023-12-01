بعد انتهاء الهدنة.. 106 شهيدا جراء القصف الصهيوني على غزة

كشفت وزارة الصحة في غزة، عن إرتفاع عدد الشهداء بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 106 شهيدا.

وإستشهد وأصيب عشرات المواطنين، غالبيتهم أطفال ونساء، صباح اليوم الجمعة. في تجدد لقصف الإحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة. بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية،فقد وصل عشرات من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات متواصلة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع. وأعلنت عن إستشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش في غارات الاحتلال على القطاع.

كما أطلقت مدفعية الإحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة. فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة أحياء من مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الإحتلال بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. كما قصفت المدفعية شرق المحافظة الوسطى وخان يونس جنوب القطاع.

وشنّت طائرات الإحتلال سلسلة غارات عنيفة طالت عدة مناطق شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عشوائي على غالبية أحياء مدينة غزة والشمال والوسطى. فيما شهد محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع عدة غارات.

كذلك، استهدفت طائرات الاحتلال بعدة غارات عنيفة مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة جنوب مدينة غزة. وسماء غزة يشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.