بعد انتهاء زيارته إلى قطر.. الرئيس تبون يتوجه نحو الصين

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دولة قطر بعد زيارة العمل لهذه الدولة الشقيقة متوجها الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون سيشرع في زيارة رسمية إلى الصين بداية من يوم غد الإثنين بدعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ.

وتندرج الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

يذكر أن الرئيس تبون كان قد شرع أمس السبت في زيارة عمل الى دولة قطر الشقيقة برفقة وفد وزاري هام.

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