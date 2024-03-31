بعد انتهاء مهامه.. بوغالي يستقبل سفير كوبا بالجزائر

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بمقر المجلس، سفير جمهورية كوبا بالجزائر. أرماندو فارقارا بوينو، الذي أدى له زيارة وداع غداة انتهاء مهامه بالجزائر.

في بداية اللقاء أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالعلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين والمواقف المشرفة التي شهدتها كل المحطات المشتركة. وهو ما اعطى متانة وزخما كبيرا للعلاقات بين الدولتين والشعبين. تجسد من خلال التعاون المتميز في العديد من المجالات المختلفة على غرار المجال الصحي. آملا في توسيع الشراكة أكثر الى مجالات أخرى.

كما حث بوغالي على تعزيز العلاقات بين الهيئات التشريعية بين البلدين وإعطاء نفس جديد للصداقة البرلمانية. خاصة وان الجزائر وكوبا يقفان على نفس المسافة من العديد من القضايا الدولية. مؤكدا في نفس السياق بان مواقف الجزائر ثابتة لا تتغير تجاه القضايا العادلة في العالم وهي احترام المواثيق والمعاهدات الدولية. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما تطرق الرئيس الى اللقاء الذي جمعه بالوفد الكوبي خلال أشغال الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي.

من جهته عبر السفير الكوبي عن سعادته واعتزازه بالفترة التي قضاها بالجزائر ممثلا لبلاده. مذكرا ومشيدا في نفس الوقت بالدعم والتعاون الذي لقيه خلال فترة تمثيله لبلاده بالجزائر. كما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وبمواقف الجزائر الثابتة والتاريخية تجاه كوبا. لاسيما فيما تعلق بالحصار الاقتصادي المضروب على بلده، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية – الكوبية عميقة ودائمة وستبقى مفخرة لكوبا دولة وشعبا.