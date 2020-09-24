بعد انخفاض حالات كورونا.. المصالح الاستشفائية الدكتور بن زرجب بوهران تستأنف نشاطها

استأنفت عدة مصالح استشفائية نشاطات بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران بعد انخفاض حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب انحصر التكفل بالمصابين بفيروس كورونا على 4 وحدات طبية فقط.

ويتعلق الأمر بمصلحة الجراحة العامة” أ” رقم 14 الذي يضم 14 مريضا ويتواجد به 60 سريرا.

بالإضافة الى مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية pneumo A يضم 20 سريرا ولا يحتوي على أي مريض.

مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية pneumo B يضم 6 مرضى كوفيد 19 وتتسع المصلحة لـ 22 سريرا.

كما تم استئناف العمل بمصلحة الأورام السرطانية الطبية تضم 08 مرضى والمصلحة تسع لـ 42 سريرا.

وتم استئناف العمل أيضا في مصلحة الأمراض المعدية 4 مرضى كوفيد 19، والتي تضم 55 سريرا.