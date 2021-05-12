بعد انخفاض مستوى الاحتياط.. تحويل المياه من سد بورومي نحو سد غريب

يقوم قطاع الموارد المائية بأشغال تحويل المياه من سد غريب نحو سد بورومي الذي يزود محطة المعالجة الموجودة ببلدية محالمة.

وحسب بيان وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، يأتي ذلك نظرا لانخفاض مستوى احتياط مياه سد بورومي.

وجاء ذلك لتعزيز تموين العاصمة بالمياه الصالحة للشرب.

وتتمثل الأشغال في إنجاز قنوات طولها23 كم، وإنجاز محطة ضخ وتركيب محطة عائمة ذات سعة تحويل تقدر ب 100.000متر مكعب/اليوم.

أوكلت هذه الأشغال الى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وسوف تدخل هذه المحطة حيز الخدمة في الأيام القليلة القادمة.