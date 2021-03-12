بعد انسحابه.. الذراع الأيمن لزطشي يتشبث بنظرية المؤامرة لتبرير الإخفاق

تشبث الذراع الأيمن لرئيس الفاف خير الدين زطشي بنظرية المؤامرة لتبرير مهزلة الإخفاق والانسحاب من انتخابات “تنفيذية الفيفا” قبل لحظات من البداية.

عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول والذي تنقل رفقة زطشي الى المغرب قال في اتصال هاتفي أمسية اليوم الجمعة بتلفزيون النهار.

“عيب وعار على كل شخص وقف ضد رئيس الفاف خير الدين زطشي في سباق ترشحه لتنفيذية الفيفا”.

وأضاف:”أقولها وأُعيدها كانت هناك وشاية من الجزائر من أجل قطع الطريق على زطشي وقرار التاس هو رد اعتبار لنا”.

وأردف:”لما وصلنا الى المغرب تأكدنا أن الأمور حُسمت لصالح فوزي لقجع وهاني أبو ريدة حتى قبل قُبول طعن زطشي لدى التاس فقررنا الانسحاب”.

هذا وختم بهلول حديثه ب:”قرار الانسحاب من انتخابات تنفيذية الفيفا ليس نهاية العالم ولقجع الجزائر هي من صنعت له إسم”.