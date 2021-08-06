بعد انضمام غريليتش.. غوارديولا سيقحم أغلى تشكيلة في تاريخ البريميرليغ !

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” وبعد حسمه لصفقة الانجليزي “جاك غريليتش” سيقحم أغلى تشكيلة في تاريخ “البريميرليغ” وتصل قيمتها إلى 603.1 مليون جنيه إسترليني.

وضمت التشكيلة تواجد النجم الجزائري “رياض محرز” كلاعب أساسي في الفريق في مركزه المفضل كجناح أيمن، في حين أن “غريليتش” سيعتمد عليه “غوارديولا” كصانع ألعاب رفقة البلجيكي كيفين دي بروين وليس كلاعب جناح.

في نفس السياق، فإن الفيلسوف الإسباني يكون قد صرف ما يقارب المليار أورو منذ توليه الاشراف على نادي “مانشستر سيتي”، ويريد هذه المرة الفوز بدوري أبطال أوروبا لأنه اللقب الوحيد الذي فشل في الظفر به منذ رحيله عن برشلونة.