بعد انقضاء العطلة القضائية.. استئناف العمل القضائي في المحاكم والمجالس بدءا من اليوم

استأنفت الاسرة القضائية العمل القضائي على مستوى المحاكم والمجالس بدءا من اليوم 17 سبتمبر 2023. بعد انقضاء العطلة القضائية التي انطلقت منذ 15 جويلية المنصرم من العام الجاري.

وشهدت قاعات المحاكم منذ صبيحة اليوم عودة الحركة القضائية، بعد التحاق موظفي قطاع العدالة يتقدمهم القضاة ووكلاء الجمهورية. ببت مئات القضايا المجدولة بعد تأجيل عدة ملفات خلال الأسابيع المنقضية، إلى تواريخ لاحقة.

وشهدت الغرفتين السادسة والعاشرة نهار اليوم، اكتظاظا ملفت للانتباه، بسبب برمجة ما يفوق عن 100 ملف جزائي تم الفصل في معظمها.

كما تم تأجيل القضايا الجديدة منها تلك التي عادت بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا والتي تم برمجتها مؤخرا بعد استئناف الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر.