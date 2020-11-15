بعد انقطاع العلاقة بينهما لمدة طويلة.. الفنانة أحلام تتصالح مع أصالة نصري

تصالحت النجمتين العربيتين السورية أصالة نصري والإماراتية أحلام الشامي بعد فترة انقطاع بينهما ليست بقصيرة.

وبعد فترة طويلة من العلاقات المتوترة بينهما تم الصلح بين النجمة السورية أصالة نصري وأحلام الشامسي.

بداية الصلح كانت برسالة وجهها فاهد ابن احلام لأصالة عبر “تويتر” عندما كتب ليكون في علمكمأامي تسمع لأصالة أكثر مني ” .

لترد أصالة على ابن أحلام قائلة :” لا تتخيل يافاهدي كم أسعدتني كلماتك ومحبتك الغالية “.

لتدخل أحلام على الخط قائلة :” لا تحبها اكثر مني ، بس اعترف انك حبيتها مني “.

ليتم الصلح بين النجمتين الأكثر اثارة في الوطن العربي وفي الساحة الفنية العربية.