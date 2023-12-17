بعد انقطاع دام 3 أيام.. عودة جزئية للاتصالات والإنترنت في غزة

وقالت الشركة في بيانها:

“نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، حيث تمكنت طواقمنا من الوصول لموقع العطل الرئيسي وإصلاحه بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية”.

وكانت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان بالتل وجوال قد اعلنتا، قبل 3 أيام، أن خدمات الاتصالات والإنترنت توقفت بشكل كامل في القطاع.