بعد انقطاع دام 3 أيام.. عودة جزئية للاتصالات والإنترنت في غزة
بقلم ط.خير الدين
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأحد، عن عودة تدريجية للاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في عموم قطاع غزة.
وقالت الشركة في بيانها:
“نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، حيث تمكنت طواقمنا من الوصول لموقع العطل الرئيسي وإصلاحه بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية”.
وكانت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان بالتل وجوال قد اعلنتا، قبل 3 أيام، أن خدمات الاتصالات والإنترنت توقفت بشكل كامل في القطاع.
وشهدت خدمات الإنترنت في غزة، منذ بداية العدوان الصهيوني، انقطاعا متواصلا، أين أدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت، إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم، عن بعضهم ببعض واستحالت فرص الاتصال بذويهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى.
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