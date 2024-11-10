بعد انقطاع دام 4 أيام.. استئناف توزيع المياه بتيبازة اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الأحد، عن انتهاء أشغال إصلاح التسرب المسجل على قناة تحويل المياه ذات القطر 1200 مم لسد كاف الدير (الداموس)، واستئناف عملية التزويد بالمياه.

وأشارت سيال إلى أن انتهاء الأشغال كانت تحت إشراف الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات. وبعد امتلاء القناة الرئيسية والخزانات، سيتم استئناف عملية التوزيع .

حيث ستستأنف عملية توزيع المياه بلديات شرشال وسيدي غيلاس ابتداءً من صبيحة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024. أما بلديات حجوط، مراد، سيدي عمر و مناصر سيكون ابتداءً من مساء يوم الأحد 10 نوفمبر 2024.

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