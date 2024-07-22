بعد انقطاع لسنوات.. مصنع الأنابيب العملاقة بمستغانم يستأنف الإنتاج شهر أوت

وقف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون صبيحة اليوم على مصنع مخصص لإنتاج الأنابيب العملاقة مصنف الأكبر بالجزائر و أفريقيا.

وخلال زيارة العمل والتفقد للوزير إلى ولاية مستغانم، لما يتضمن من تجهيزات متطورة و تكنولوجيا عالية. وكان ملكا يقع تحت حماية العدالة. بعد توقف منذ سنة 2019 حيث تم في مرحلة أولى استدعاء 100 عامل. وسيرتفع العدد تدريجيا حتى يصل في ذروة النشاط إلى تشغيل 360 عامل. وقد أكد الوزير أن المصنع سيبدأ الإنتاج شهر أوت 2024 مع إمكانية التصدير إلى الخارج.