بعد انقطاع 8 سنوات.. تنظيم الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بغرداية

تنظم وزارة السياحة والصناعة التقليدية الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية. وذلك من 09 إلى 11 ديسمبر 2022، بولاية غرداية، بعد انقطاع دام ثمانية سنوات.

وقد وقع الاختيار على هذه الولاية لاحتضان هذا الموعد الهام بالنظر لما تزخر به من رصيد ثري من المقومات السياحية. والتراث المادي واللامادي ذي أهمية تاريخية وثقافية ومعمارية. ولكونها كذلك من بين الوجهات السياحية الأكثر استقطابًا للسواح خلال مواسم السياحة الصحراوية. مما يمنح لها مكانة مرموقة ضمن إستراتيجية تطوير السياحة الصحراوية المستدامة التي تستجيب للتطلعات الإقتصادية للبلاد.

كما ستشهد فعاليات المهرجان العديد من الأنشطة السياحية والثقافية والرياضية التي تميز مناطق الجنوب. والتي من شأنها الترويج للمنتوج السياحي الصحراوي. حيث ينتظر مشاركة متعاملين وفاعلين أجانب في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، علاوة على العديد من وسائل الإعلام الأجنبية.

كما ستشمل هذه الفعاليات العديد من ولايات الجنوب، من خلال المسار السياحي الترويجي المسطر خصيصا بمناسبة هذا الحدث.