بعد  انهيار العديد من البنايات في وهران.. وزير الداخلية يشدد

تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، إلى قضية قاطني البنايات الهشة في ولاية وهران. حيث قال مراد، أن السكنات الهشة تمثل نقطة سوداء للولاية.

كما أكد وزير الداخلية، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه تم إصدار تعليمات بإسكان العائلات المتضررة من انهيار البناية في حي بلاطو مؤخرا إلى سكنات لائقة.

وبخصوص توفير العقار من أجل تجسيد المشاريع و المرافق العمومية، أشار وزير الداخلية إلى وجود قوانين تحدد كيفية استغلال الأراضي. و في هذا الإطار أضاف مراد، “كلما وجد نقص في العقار يتم مراجعة مخططات التوجيه العقاري”. كما “يمكن استغلال الأراضي الفلاحية إن اقتضت الضرورة بناءا على تقرير لجنة مختصة”. “يبلغ عدد المخططات التوجيهية المصادق عليها بـ 1127 مخطط”.

سقوط عمارة في وهران

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن العمارة المنهارة لم تصنف ضمن العمارات الهشة الآلية للانهيار. كما يحتوي الحي على العديد من البنايات الهشة والقديمة.

للإشارة، تدخلت وحدات الحماية المدنية، منتصف نهار اليوم الاثنين، لأجل إنقاذ امرأة و رضيع إثر انهيار بناية في وهران.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في شارع الإخوة نياطي بحي بلاطو، ببلدية وهران.

كما تمكنت إسعافات الحماية المدنية، من إخراج امرأة و طفل رضيع على قيد الحياة. فيما لا تزال العملية متواصلة.