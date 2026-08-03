بعد بثه فيديو يحثّ على الكراهية ضد الأطفال.. إيداع شخص الحبس ببوفاريك

أصدرت نيابة محكمة بوفاريك لدى مجلس قضاء البليدة، تفاصيل جديدة حول القضية التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع المنصرم. تتعلق بإقدام أحد الأشخاص على نشر فيديو قذف من خلاله بنات قاصرات لا يتعدى سنهنّ الثامنة ربيعا، مستخدما عبارات متطرفة تحث على الكراهية ضد الأطفال.

حيث تم توقيف المتهم المدعو ” س.أنور” ، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أحاله بدوره على المحاكمة وفقا لإجراءات المثول. ليتم ايداعه الحبس مع برمجة محاكمته قي جلسة 5 أوت الجاري ومتابعته جزائيا بجنحتي التمييز. و النيل من الحياة الخاصة للطفل عن طريق منشورات من شأنها الإضرار به .

وفي بيان صحفي لذات الهيئة القضائية اليوم الاثنين، أنه في إطار مكافحة الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تم رصد منشور يتضمن عبارات متطرفة منافية للآداب العامة و الأخلاق. كما تحمل خطابا تمييزيا يحث على الكراهية ضد الأطفال بسبب شكل لباسهم.

كما أسفر التحقيق الابتدائي على تحديد هوية المشتبه فيه المدعو سعيود أنور، الذي تم تقديمه بتاريخ اليوم الموافق 03 أوت 2026. و متابعته بموجب إجراءات التلبس عن جنحتي التمييز و النيل من الحياة الخاصة للطفل. عن طريق منشورات من شأنها الإضرار به طبقا للمادتين 2 و31 من القانون رقم 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتها. بالإضافة كذلك إلى المادة 140 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور