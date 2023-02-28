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قناة النهار

بعد بثّ حالته في قناة النهار .. وزير الصحة يتكفّل بالطفل خالد

بقلم قناة النهار
بعد بثّ حالته في قناة النهار .. وزير الصحة يتكفّل بالطفل خالد
صحة
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بعد بثّ حالته في قناة النهار .. وزير الصحة يتكفّل بالطفل خالد

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رابط دائم : https://nhar.tv/GvWU8
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