بعد بث النهار تي في لحالة العائلتين.. والي معسكر يرحل عمي الشيخ لزرق و فاطمة سعايدية

بعد بث تلفزيون النهار لحالتي عمي الشيخ لزرق و فاطمة سعايدية اشرف والي ولاية معسكر حميد بعيش.

وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على ترحيل العائلتين الى سكنات لائقة بعدما كانتا تعيشان اوضاعا مزرية.

حيث يعيش عمي لزرق وضعا صحيا حرجا ما استلزم منحه سكنا ببلدية معسكر عوضا عن المحمدية لتقريبه من المستشفى لتلقي العلاج ،كما تم ترحيل السيدة فاطمة سعايدية من المرأب الذي كانت تسكنه.

هذا و قد تم التكفل الامثل بالعائلتين بتحضير المسكنين من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري كما قامت مديرية النشاط الاجتماعي بتقديم اغطية وافرشة لعائلة عمي الشيخ لزرق.