بعد بث “النهار” لمعاناته.. بطاش يعلن التكفل الصحي والاجتماعي بشاب يفترش الشارع

تكفل رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، بعملية التكفل الصحي بشاب يعاني عديد الأمراض، ودون مأوى، يبيت العراء بشارع باستور.

وكتب بطاش بصفحته على فيسبوك “بتاريخ 4 جانفي 2020 وأثناء تصفحنا لبعض المواقع الإخبارية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقعنا على فيديو يروي معاناة شاب من عدة أمراض ولم يتم قبوله في أي مستشفى ودون مأوى يبيت العراء بشارع باستور”.

وقد تنقل بطاش إلى عين المكان، لمقابلة الشاب ومعرفة ملابسات القضية.

وعثر رئيس بلدية الجزائر الوسطى على الشاب في حالة مزرية، حيث نقله إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا في ساعة متأخرة من الليل.

وأضاف “كنت على اتصال دائم مع الوالي المنتدبة للدائرة الإدارية سيدي امحمد إلى غاية الساعة 3 صباحا، أين تم فحص الشاب وفتح ملف لحالته الصحية بعد أن قام باجتياز كل الفحوصات اللازمة”.

وسيتلقى الشاب الآن العلاج اللازم، كما سيستفيد من العناية والرعاية الخاصة من مصالح الاسعاف والحماية الاجتماعية لدالي إبراهيم.

ودعا بطاش المواطنين للابلاغ بمثل هذه الحالات، قصد القيام بالواجب عبر خدمة الو بلديتي.

للإشارة، فقد بثت قناة “النهار” سابقا، فيديو لمعاناة الشاب الصحية والاجتماعية.